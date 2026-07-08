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НовостиОбщество8 июля 2026 14:24

Калининградец переделал охотничье ружье в обрез и угодил в колонию

Фигуранту уголовного дела 44 года
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

44-летний Калининградец попался на незаконной переделке оружия. Как рассказали в прокуратуре области, горожанин в августе 2025 года самодельным способом внес изменения в конструкцию пригодного для стрельбы охотничьего ружья. Из него он сделал обрез, удобный для скрытого ношения. При этом поражающая способность «ствола» сохранилась.

С учетом неотбытого наказания по другому приговору мужчина получил 2 года и 7 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Также он заплатит штраф 100 тыс. рублей.