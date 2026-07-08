В Гусевском районе штормовой ветер сдул гнезда с аистятами

. Фото: «Биосфера Балтики»..

В Гусевском районе от порывов штормового ветра в среду, 8 июля, пострадали аисты. Их гнезда не выдержали напора стихии и упали. О случившемся сообщается в телеграм-канале организации «Биосфера Балтики».

«Огромное количество упавших гнезд! Отзовитесь, пожалуйста, кто рядом! Необходимо собрать живых птенцов!», - говорится в сообщении.

Срочно требуются волонтеры, готовые подобрать малышей и привезти их на базу в сухое и безопасное место.

Внимание! «Биосфера Балтики» обращается ко всем неравнодушным.

Жертвами сегодняшнего шторма стали аистята, которые попадали с гнездами или сами по себе. Важно понимать, что аисты-родители их не заберут, как ошибочно может кто-то думать. Так, все малыши, которые останутся на земле, погибнут. Просим жителей населенных пунктов, где есть гнезда аистов обратить внимание, посмотреть под гнездами. Если есть выпавшие аистята, их нужно забрать, разместить в безопасном сухом месте на сене или на ветоши и позвонить в «Биосфера Балтики» по телефону 8-9622-63-37-75