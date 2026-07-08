На трассе в Светлогорск не работают фонари и светофор

. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На приморском кольце не работают фонари и светофор после прошедшего в Калининградской области шторма. О проблемах на участке автодороги А-217 8 июля сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На подъезде к аэропорту «Храброво», а также на участке от Пионерского до Светлогорска временно не работает наружное освещение. Светофор погас на подъезде к Светлогорску на пересечении с дорогой Сальское – Зори.

Аварийно-восстановительные работы уже идут, водителей просят быть внимательными и особенно осторожными на указанных участках трассы.