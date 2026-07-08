В Калининграде 8 июля упавшие деревья повредили 13 автомобилей

В Калининграде 8 июля зафиксировано падение более 40 деревьев, оказались повреждены 13 автомобилей. О промежуточных итогах шторма рассказали в городской администрации.

«К полудню штормовое предупреждение в Калининграде было отменено, но последствия утренних ветров город будет разгребать еще почти неделю», - заявили в мэрии.

Из-за обрыва проводов без света остались дома на улицах Дзержинского и на Карташева, 8 территорий оказались без уличного освещения.

Сегодня зафиксировано несколько локальных подтоплений, но в целом, как сказали в администрации города, «ситуация не вышла из-под контроля».

Коммунальные службы продолжают работать в авральном режиме. Последствия прохождения шторма устраняют.