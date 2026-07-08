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НовостиПроисшествия8 июля 2026 15:49

Убийце ветерана Великой Отечественной войны в Калининграде дали 12 лет колонии строгого режима

Преступление было совершено в 2011 году
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

В Калининграде осудили мужчину, который 15 с лишним лет назад убил ветерана Великой Отечественной войны и похитил у него 280 тыс. рублей, а также заслуженные государственные награды. Злоумышленник получил 12 лет и 2 месяца колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. О приговоре сообщает пресс-служба областной прокуратуры 8 июля.

Все произошло 25 января 2011 года, когда подсудимый и его знакомый (его уголовное преследование прекращено, так как он умер) хладнокровно убили пенсионера в его доме.

В пользу внука убитого взыскана компенсация морального вреда и материального ущерба 1,28 млн рублей.