Житель Правдинска незаконно получал выплаты на свою дочь

В 2023 года девочка в Правдинском районе осталась без матери и ей назначили социальную пенсию и доплату. Ребенок проживал с бабушкой и дедушкой, однако социальные выплаты в течение 16 месяцев получал ее отец, который фактически самоустранился от воспитания своего ребенка и не тратил деньги на нее.

В ситуацию вмешалась прокуратура, которая и обратилась в суд. Суд изучил материалы дела и принял решение взыскать с горе-отца более 250 тысяч рублей, которые он получил вместо дочери.

Решение не вступило в законную силу.