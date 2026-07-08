Калининградские семьи наградили медалями «За любовь и верность»

В областном историко-художественном музее наградили 23 супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет. Торжественные мероприятия прошли в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В Калининградской области много семей, которые живут в любви и согласии, уважении и взаимопонимании долгие годы, вдохновляют других своим примером, делают наш регион еще лучше. Всего к празднику 56 супружеских пар получают медали «За любовь и верность». Это общественная награда, учрежденная Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в России», - отметил губернатор Алексей Беспрозванных.

Также дипломом министерства социальной политики Калининградской области были отмечены предприятия, которые ведут активную семейно-ориентированную политику: «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация», «Россети Янтарь».