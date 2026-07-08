В Калининградской области увеличилось количество высокобалльников по ЕГЭ

В регионе ЕГЭ в период с 1 по 25 июня написали 5,9 тысяч выпускников. Их результаты на уже выше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, в 2026 году на высший балл написано 60 экзаменационных работ, в 2025 году – 58. По сравнению с 2023 годом количество стобалльников выросло в три раза.

«Очень важно, что по всем предметам увеличилось количество участников с результатами в диапазоне от 81 до 100 баллов. Это результат системной работы по повышению качества образования, модернизации школьной инфраструктуры, а также труда педагогов и, конечно, целеустремленности и усердия наших выпускников. Желаю им найти свое призвание и стать профессионалами, которые будут развивать Калининградскую область», – подчеркнул губернатор Алексей Беспрозванных.

Мониторинг хода ЕГЭ вели 366 общественных наблюдателей, из них 77 человека – представители родительского сообщества, которые в этом году присутствовали в каждом пункте проведения экзаменов.