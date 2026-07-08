В Калининграде вручили дипломы выпускникам программы «Герои 39»

Торжественная церемония вручения дипломов о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление» состоялось в среду, 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщил директор Западного филиала РАНХиГС Михаил Плюхин, слушатели программы «Герои 39» не похожи на обычных студентов. По его словам, их отличает высокая мотивация к обучению, стремление к получению новых навыков, а также колоссальный опыт, полученный в зоне проведения специальной военной операции.

Программа «Герои 39» была запущена в 2025 году. За время ее реализации участники прошли насыщенный образовательный и практические блоки. Обучающий блок был разработан Западным филиалом РАНХиГС совместно с Высшей школой государственного управления. Программа включала в себя четыре образовательных модуля, а также три этапа стажировки и межмодульный период.