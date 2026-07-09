Под Калининградом в ДТП пострадали 6-летняя девочка

. Фото: УГИБДД Калининградской области.

Серьезное ДТП произошло утром 9 июля. На часах было около 7:20, когда в поселке Родники Гурьевского района на трассе женщина-водитель «Фольксвагена» в момент перестроения не справилась с управлением. Машина влетела в дорожное ограждение.

Как сообщает пресс-служба областной ГИБДД, затем машина врезалась в «Хавал» и вылетела с дороги в кювет.

Водитель и 6-летняя девочка-пассажир автомобиля «Фольксваген» пострадали, их госпитализировали.

«В момент происшествия ребенок перевозился без детского удерживающего устройства», - прокомментировали в ГАИ.