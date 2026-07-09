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НовостиОбщество9 июля 2026 9:36

Специалисты предупреждают об опасности падения деревьев после дождей в Калининграде

В парках и скверах сегодня нужно быть осторожными
Александр КАТЕРУША

Несмотря на то, что пик шторма «Бернадетт» пришелся на 8 июля, сегодня тоже неспокойно и дождливо. Из-за переувлажнения почвы есть риск падения деревьев, тем более. Что и ветер не утихает. Об этом сообщает дирекция ландшафтных парков Калининграда 9 июля.

«Земля настолько напиталась влагой, что корни старых деревьев теряют былую цепкость. Из-за этого тяжелые кроны становятся уязвимыми к порывам ветра — возрастает риск падения веток или даже самого ствола»,- говорится в сообщении.

Горожан просят по возможности не проходить рядом со старыми деревьями с раскидистыми кронами, держаться открытых пространств.