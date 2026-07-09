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НовостиОбщество9 июля 2026 9:45

В Калининграде будут судить водителя, сбившего двух пешеходов на зебре

ДТП случилось зимой прошлого года на Правой набережной
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области.

В Калининграде будут судить водителя, сбившего двух пешеходов на зебре – ДТП произошло 26 декабря 2025 года на Правой набережной. Тогда пострадали двое мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. 64-летний мужчина был госпитализирован с различными травмами, 49-летний пешеход получил ушибы.

О возбуждении уголовного дела сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фигурант – 58-летний калининградец, водитель «Тойоты». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.