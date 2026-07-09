Житель Правдинского района ответит за незаконно срубленные в феврале деревья

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Суд в Правдинске рассмотрит уголовное дело о незаконной рубке с причинением ущерба в особо крупном размере. Деревья 36-летний мужчина спилил еще в феврале в Железнодорожном лесничестве Правдинского района. Теперь дело дошло до суда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что у 36-летнего лесоруба не было никаких разрешительных документов. Под топор попали дуб и граб. Об этом узнали лесничие. Ущерб составил 717 тыс. рублей.