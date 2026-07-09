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НовостиОбщество9 июля 2026 10:12

В Калининграде 19-летний менеджер магазина электроники похитил деньги и проиграл их в казино

Также парень похитил умные очки и мобильник
Александр КАТЕРУША

В Калининграде 19-летний менеджер магазина электроники похитил деньги и товар на общую сумму 390 тысяч рублей. Наличку он спустил в казино. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД 9 июля.

Парень в магазине отвечал за продажи. Однако, в течение месяца он получал от работодателя деньги для закупки товаров и забирал их себе. Также выяснилось, что он похитил умные очки с витрины и мобильный телефон, который ему выдали для работы.

Позже парень скажет, что очки просто потерял.

Заведено уголовное дело.