В Калининградской области провели учения по пресечению теракта в Балтийском море

. Фото: управление ФСБ России по Калининградской области.

В Калининградской области провели командно-штабные учения по пресечению террористического акта в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ РФ.

Тренировка прошла 8 июля под руководством представителей аппарата Национального антитеррористического комитета. Был отработан порядок взаимодействия территориальных управлений ФСБ, ПУ ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, а также органов власти региона.

«Работе оперативного штаба в Калининградской области, возглавляемого начальником регионального УФСБ России, дана положительная оценка», - говорится в сообщении.