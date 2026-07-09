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НовостиОбщество9 июля 2026 11:08

На новой ж/д станции на ул. Елизаветинской не планируют ставить розетки для зарядки гаджетов

Зарядиться пока предлагают в «Ласточках» и в зданиях вокзалов
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда.

На предложение сделать розетки на новой железнодорожной станции «Елизаветинская» в Калининграде, которая находится на Сельме, в правительстве ответили отказом. С инициативой выступил один из жителей города, ответили ему в «ВК» представители мининфраструктуры Калининградской области.

«По информации от железнодорожников, розетки есть только в Ласточках на специально отведенных местах, могут быть в зданиях вокзалов, в залах ожидания для пассажиров. Установка их на остановочном пункте не планируется», - говорится в сообщении.

Новая остановка действует на Сельме с 3 июля.