Поселки в Зеленоградском районе, пострадавшие от шторма, до сих пор сидят без света и воды

. Фото: пресс-служба «Водоканала».

Некоторые поселки в Зеленоградском районе, пострадавшие от вчерашнего шторма, до сих пор сидят без света и воды. Из-за отсутствия электроэнергии возможны перебои с водоснабжением, сообщает 9 июля областной «Водоканал».

«Пока оперативно устраняются последствия урагана и экстремальных погодных условий для удобства жителей областной «Водоканал» уже направил водовозки, которые сейчас курсируют по всему округу», - говорится в сообщении.

Заказать подвоз воды можно круглосуточно по телефону горячей линии: (8 40-12) 555-151, добавочный 1.

Вчера мы рассказывали о том, что Зеленоградский район серьезно пострадал от штормового ветра – без света остались 8,5 тыс. человек.