Москвич устроил дебош на борту самолета Калининград – Москва

. Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте.

На территории аэропорта Калининграда 33-летний житель Москвы устроил дебош. Он уже находился на борту самолета Калининград – Москва, когда начал вести себя неадекватно и, как выразились в полиции, деструктивно.

По данным пресс-службы калининградской транспортной полиции, мужчина не только нарушал общественный порядок и выказывал неуважение к обществу, но и перешел личные границы в отношении члена экипажа.

Наряд прибыл прямо на стоянку воздушных судов «Храброво. Мужчину доставили в отдел, он стал фигурантом дела по статье «мелкое хулиганство».