В Калининграде на борту парусника «Крузенштерн» сыграл оркестр русских народных инструментов

. Фото: пресс-служба БГАРФ..

На «Крузенштерне» выступил Калининградский областной оркестр русских народных инструментов. Концерт под руководством худрукам и главного дирижера Антона Жукова провели прямо на борту барка 8 июля, сообщает пресс-служба БГАРФ.

Оценили шоу курсанты-практиканты парусника и члены экипажа.

Сейчас «Крузенштерн» стоит в Калининградском морском рыбном порту и готовится к выходу в море. В первом рейсе навигации 2026 года на судне практику пройдут 140 курсантов, среди них – 13 девушек.