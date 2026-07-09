Калининградцев приглашают к участию в конкурсе самодельных воздушных змеев на Куршской косе

. Фото: Нацпарк «Куршская коса».

Калининградцев приглашают к участию в конкурсе самодельных воздушных змеев в нацпарке «Куршская коса». Подготовка началась. Для участия необходимо не позднее 16 августа подать заявку, сообщает пресс-служба национального парка.

Тема конкурса, посвященного юбилею области, который проведут в пос. Лесной – «Балтийский ветер – 80 лет полетов».

Жюри будет оценивать технику и высоту полета, оригинальный внешний вид, сложность змеев. Отдельная номинация – для змеев из вторсырья.

Соревнование приурочили к Дню полетов, намеченный на 22 августа. Итоги подведут во время праздника.