Крупнейшую школу Калининградской области строят 160 специалистов – мэрия

. Фото: администрация Калининграда.

Крупнейшую в Калининградской области школу на 1725 мест – на улице Героя России Мариенко в Калининграде – активно строят. Как сообщает пресс-служба мэрии, работы ведут по графику силами 160 специалистов и 9 единиц техники.

Сейчас армируют и бетонируют стены и колонны, формируют перегородки в подвале и на первых двух этажах здания.

Параллельно устраивают гидроизоляцию, монтируют опалубку и формируют перекрытия, прокладывают сети, делают вентиляцию.

«На каждом этапе специалисты проводят контроль качества – все работы строго соответствуют утвержденному графику. Завершение строительства объекта по контракту запланировано на октябрь 2027 года», - прокомментировали в администрации города.