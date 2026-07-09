Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июля 2026 14:44

Крупнейшую школу Калининградской области строят 160 специалистов – мэрия

Власти рассказали о строительстве учебного заведения на улице Героя России Мариенко
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: администрация Калининграда.

Крупнейшую в Калининградской области школу на 1725 мест – на улице Героя России Мариенко в Калининграде – активно строят. Как сообщает пресс-служба мэрии, работы ведут по графику силами 160 специалистов и 9 единиц техники.

Сейчас армируют и бетонируют стены и колонны, формируют перегородки в подвале и на первых двух этажах здания.

Параллельно устраивают гидроизоляцию, монтируют опалубку и формируют перекрытия, прокладывают сети, делают вентиляцию.

«На каждом этапе специалисты проводят контроль качества – все работы строго соответствуют утвержденному графику. Завершение строительства объекта по контракту запланировано на октябрь 2027 года», - прокомментировали в администрации города.