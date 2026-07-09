Семья из Черняховска, воспитывающая 36 детей, выиграла 5 млн рублей в федеральном конкурсе

. Фото: правительство Калининградской области.

Семья из поселка Краснополянское Черняховского района, воспитывающая 36 детей, выиграла 5 млн рублей в федеральном конкурсе «Это у нас семейное», его итоги подвели в Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье. О победителях в соцсетях рассказал губернатор Алексей Беспрозванных. Он отметил, что гордится семьей.

В семье Татьяны и Игоря Соловьевых 36 кровных и приемных детей. Отец работает, увлекается резьбой по дереву и металлу, бабушка играет на баяне. В семейном театре ставят спектакли, которые потом показывают на домашних праздниках, в школах, детских садах.

«Для нас быть семьей – это всегда давать друг другу поддержку каждый день, любить, слышать помогать, подставить плечо в трудную минуту», – рассказали победители. Призовые они пустят на улучшение жилищных условий.

Калининградскую область в финале представляли пять семейных сборных – всего 38 человек из Калининграда, Гурьевского и Черняховского районов.

Всего в конкурсе приняли участие 328 команд. В День семьи, любви и верности наградили победителей, ими стали 60 семейных сборных из 43 субъектов России.