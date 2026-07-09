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НовостиОбщество9 июля 2026 15:19

На Куршской косе посчитают туристов

Подсчет посетителей планируют вести на КПП и экотропах
Александр КАТЕРУША
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Фото: Нацпарк «Куршская коса».

На территории Куршской косы займутся подсчетом туристов. С 10 по 12 июля в нацпарке – на КПП и экотропах «Королевский бор», «Высота Мюллера», «Танцующий лес», «Высота Эфа» – будут работать студенты с планшетами. Об этом рассказали в пресс-служба парка.

Такой мониторинг проводят ежегодно, чтобы определить фактическую нагрузку на территорию парка и оценить ее влияние на экосистемы. Затем будут решать, например, где обновить настилы, организовать новые переходы через авандюну, установить туалеты или скамейки.

Студентам просят уделять внимание. Они попросят ответить на два вопроса: сколько человек в группе и на сколько дней вы приехали на Куршскую косу.