Калининградская область вышла в лидеры по темпам роста плотности роботизации среди регионов России. По оценке федерального минпромторга, показатель отношения количества роботов к количеству сотрудников на предприятиях у нас за прошлый год вырос с 53 до 232. Это лучший результат среди субъектов РФ.

Данные эти представили на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Как говорят в областном правительстве, следующим шагом в развитии робот-направления станет новая региональная подпрограмма «Робот Инвест», которую по поручению губернатора сейчас прорабатывает центр «Мой Бизнес». Новая мера поддержки ориентирована на инвестпроекты в сфере автоматизации и роботизации предприятий промышленности, с/х, логистики и других отраслей.

В 2024 году президент ставил задачу обеспечить вхождение России к 2030 году в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.