Центр Калининграда перекроют 12 июля для проведения фестиваля «Велодень»

В воскресенье 12 июля в Калининграде проведут городской велосипедный фестиваль «Велодень». В этот день введут временные ограничения движения транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Где и когда введут ограничения:

- с 10.00 до 15.00 на участке ул. Дмитрия Донского от ул. Театральной до пер. Дмитрия Донского;

- с 12.00 до 15.00 на маршруте: ул. Дмитрия Донского, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, Московский проспект, ул. Октябрьская, наб. Ген. Карбышева, ул. Ген. Павлова, аллея Чемпионов (до первой кольцевой развязки). В обратном направлении – по тому же маршруту. По пути следования помогать сориентироваться участникам будут временные дорожные знаки и волонтеры.

Владельцам авто на время проведения мероприятия рекомендуется переместить автомобили с территории проведения фестиваля.