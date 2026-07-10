Беспрозванных наградил работников рыбохозяйственного комплекса Калининградской области

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининграде отличников и ветеранов рыбной отрасли в преддверии празднования Дня рыбака отметили юбилейными медалями «80 лет Калининградской области», почетными дипломами и благодарственными письмами. Награды вручил губернатор Алексей Беспрозванных.

Всего чествовали 39 работников рыбохозяйственного комплекса. При этом, как сказал глава региона, сегодня в рыбном хозяйстве области работают больше 5,5 тыс. человек в 300 организациях, а День рыбака – не просто праздник, а день семей, династий и целых рыбацких поселков.

Отметим, в грядущие выходные в честь Дня рыбака в приморских городах и поселках области пройдут праздничные мероприятия.