В Зеленоградске 10 июля отметят День аиста

В Зеленоградске Центр содействия семейному устройству детей «Наш дом» (ул. Октябрьская, 7) проводит сегодня, 10 июля, День аиста (18+). Мероприятие стартует в 14.00.

Как рассказали в местной администрации, мероприятия объединят неравнодушных горожан, которые мечтают или уже планируют стать усыновителями, опекунами или приемными родителями. Также в Центре ждут всех желающих познакомиться с воспитанниками.

В программе концерт, мастер-классы, экскурсия по Центру, консультации специалистов.

Вход свободный.