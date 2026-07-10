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НовостиОбщество10 июля 2026 7:12

В Зеленоградске 10 июля отметят День аиста

Гостей сегодня ждет Центр содействия семейному устройству детей «Наш дом»
Александр КАТЕРУША

В Зеленоградске Центр содействия семейному устройству детей «Наш дом» (ул. Октябрьская, 7) проводит сегодня, 10 июля, День аиста (18+). Мероприятие стартует в 14.00.

Как рассказали в местной администрации, мероприятия объединят неравнодушных горожан, которые мечтают или уже планируют стать усыновителями, опекунами или приемными родителями. Также в Центре ждут всех желающих познакомиться с воспитанниками.

В программе концерт, мастер-классы, экскурсия по Центру, консультации специалистов.

Вход свободный.