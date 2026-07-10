Эксперт – о сохранении исторического наследия в Калининграде: «Запрос от общества мощный, власти не реагируют»

. Фото: Евгений МОСИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Важные для города исторические объекты нужно сохранять и спасать, координируя действия неравнодушных жителей, властей и Службы охраны объектов культурного наследия региона. Об этом 10 июля в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» сказал гид, специалист по культурному наследию, автор телеграм-канала «Культурная индустриализация» Евгений Моисенко. В эфире обсуди недавний варварский снос здания XIX века на территории мельницы Кёнигсберга на Правой набережной и ограничения на проезд по двухъярусном мосту (с 17 июля он станет односторонним из-за плохого состояния сооружения).

«Мы говорим о том, что нужен запрос от общества. По мосту запрос от общества есть. Многие годы уже жители города говорят о том, что он в плохом состоянии. И сколько мы послали обращений Службе охраны памятников, в администрацию Калининграда, депутатам различным, в Государственную думу в Москву... Эффекта практически никакого! Вот он запрос от общества – мощный, подписи собирали, заявления отправляли. И собственник все равно довел мост до такого состояния. Почему по мосту ограничивается движение сейчас? Каким образом это произошло? Почему вдруг он стал аварийным?», - говорит гость эфира. Он считает, что к делу должны подключиться не только региональные власти, но и надзорные службы, транспортная прокуратура, чтобы провести проверку, почему объект оказался в ненадлежащем состоянии.

«Запрос на сохранение культурного наследия в Калининграде, в области – он колоссальный. Какой резонанс это дело [о сносе дома на Правой набережной] вызвало. Сколько людей, которые вообще этой темы, может быть, никогда не касались, высказались о том, насколько ценно им сохранение истории в городе. Это большая проблема. Есть, конечно, и другие проблемы в городе, но они приходящие и уходящие. Наследие – конечно. Его больше не будет. Вот мы утратили за один день объект, который никогда больше не появится в Калининграде», - говорит эксперт.

Евгений отмечает, что снесенное на территории мельницы здание обладало колоссальным потенциалом. Можно было раскрутить крутой проект, сделать кафе, музей или что-то в этом роде, но здание просто снесли.

Аналогично, по словам Евгения, и двухъярусный мост обладает колоссальным ресурсом: для развития Калининграда, для решения городских проблем.