В Калининградской области нашли клад арабских монет VIII–IX веков

Фото: Институт археологии РАН.

Клад серебряных восточных монет VIII–IX вв. найден Самбийской археологической экспедицией Института археологии РАН на берегу Калининградского залива. Как сообщает Интитут археологии, специалисты обнаружили 59 дирхамов, выпущенных в Арабском халифате между 746 и 815 гг. Одна монета отчеканена при последнем правителе из династии Умайадов. Остальные выпущены уже при Аббасидах – династии, утвердившейся в халифате в 132 г. хиджры (749/750 г.).

Найденный клад подтверждает связь региона с дальней торговлей и сетью трансевразийских коммуникаций различных эпох. Такие дирхамы в значительных объемах ввозились в Восточную и Северную Европу в IX–X вв. и были главным платежным средством и основным сырьем для производства серебряных украшений. Приток восточного серебра был одним из важных факторов подъема экономики этих регионов Европы, способствовавших становлению ранних средневековых государств, в том числе Руси, говорят ученые.

Отмечается, что основная масса монет происходит с достаточно компактной территории в Ираке. Монетки есть целые, а также обрезанные.

«Руководствуясь датой младшего экземпляра (199 г. хиджры, 814/815 г.), время формирования клада может быть отнесено к сер. 810-х гг., что попадает в первый период обращения и использования мусульманского монетного серебра в Восточной Европе», - рассказали археологи.