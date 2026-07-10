В Калининградской области в Балтийское море выпустили трех краснокнижных тюленей

Фото: Центр "Сердце морей".

В Калининградской области в Балтийское море 10 июля выпустили еще трех краснокнижных серых тюленей, которые прошли реабилитацию в центре помощи морским млекопитающим «Сердце Морей». Всего в этом году специалисты организации спасли 10 ослабленных тюленят, семь из них вернули в природу 23 июня.

На этот раз в волны Балтики ушли Влад, Шура и Майя. Они были найдены весной на косе и в Янтарном. Затем с помощью специалистов набрались сил, окрепли и подготовились к самостоятельной жизни в море.

«Все малыши попали в центр маленькими и ослабленными, и специалисты приложили все усилия, чтобы каждый из них был готов к самостоятельному большому плаванию», - рассказали в Центре.

Этот выпуск стал завершающим в нынешнем сезоне.

Серый тюлень – охраняемый вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. В российской части Балтики он встречается редко.