В Калининграде работу трактира «У Гашека» приостановили на 60 суток

В Калининграде суд приостановил работу ресторана «У Гашека» на 60 суток. Ранее на этом настаивал региональный Роспотребнадзор – внеплановая проверка выявила в заведении на Ленинском проспекте многочисленные нарушения обязательных требований санитарного законодательства.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в частности, речь идут о нарушении требований к хранению продукции, несоблюдении требований к содержанию помещений, оборудования и инвентаря, допуск на кухню работников с неопределенным инфекционным статусом.

Возбуждено дело об административном правонарушении.