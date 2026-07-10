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НовостиОбщество10 июля 2026 12:22

В Калининградской области впервые провели церемонию массовой регистрации браков

Торжество состоялось в Светлогорске
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

В Светлогорске – впервые в Калининградской области и по поручению губернатора Алексея Беспрозванных – состоялась массовая регистрация браков. В ней участвовали 22 пары из всех муниципалитетов региона, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Как сказали организаторы, было важно «прокатить волну любви и счастья» по всем округам региона. В программе праздника были и танец молодоженов, и концерт, и разрезание торта весом в 36 кг.

Молодых поздравили представители власти и семья Викентьевых, пара отметила 60 лет совместной жизни в этом году.

Торжества завершились фейерверком.