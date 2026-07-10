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НовостиОбщество10 июля 2026 12:41

В Калининграде бармен попался на присвоении алкоголя почти на миллион рублей

Фигуранту уголовного дела 25 лет
Александр КАТЕРУША

В Калининграде 25-леьтний бармен, который работал в одном из ресторано, попался на присвоении алкогольной продукции. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, ущерб заведению превысил 989 тысяч рублей.

Выяснилось все во время ревизии. Полицейские же установили, что молодой человек часть товара продавал коллегам по заниженной стоимости, другую часть выпивки забирал напрямую у поставщиков и продавал третьим лицам. Схема работала с сентября 2024 года по ноябрь 2025 года.

Вырученные деньги бармен тратил.

Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.