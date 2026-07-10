Жители Черняховска пожаловались на зловонную свалку отходов мясного производства

Жители Черняховска пожаловались на удушающее зловонье. Как выяснили специалисты областного Россельхознадзора, неприятный запах исходить от склада отходов мясного производства, который организовало местное предприятие.

В воздух подняли беспилотный аппарат, с помощью которого и разглядели вонючую свалку на территории мясоперерабатывающего предприятия ООО «Матадор».

«На открытой территории предприятия размещены производственные отходы, частично обмотанные стрейч-пленкой, которые источают сильный неприятный запах», - резюмировали специалисты и заявили, что все это не только ухудшает качество жизни горожан, но и вредит экологии, а также привлекает птиц, грызунов и насекомых, которые являются потенциальными переносчиками всякой заразы.

Также выяснилось, что компания не передает образующиеся отходы на утилизацию в спецорганизации, а только и складирует их на собственной территории.

Меры предпринимаются, информация о выявленной угрозе направлена в Росприроднадзор.