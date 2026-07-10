Беспрозванных распорядился применить инновационные меры мотивации для привлечения медиков в поликлинику на ул. Расковой

. Фото: правительство Калининградской области.

Губернатор Алексей Беспрозванных проверил работу обновленной поликлиники на улице Марины Расковой в Калининграде. Глава региона пообщался с пациентами, те сказали, что в поликлинике «просто шикарно», но медицинских специалистов недостаточно.

«Эта проблема действительно пока еще актуальна для региона и наблюдается не только в нашем субъекте», – приводит пресс-служба правительства слова губернатора.

Отмечается, что глава региона дал поручение главному врачу помимо стандартных на сегодня способов рассмотреть какие-то «индивидуальные, возможно, даже инновационные меры мотивации» для привлечения необходимых кадров.

Также Алексей Беспрозванных распорядился в ближайшее время прибрести оборудование для магнитотерапии в физиотерапевтическое отделение.

Напомним, поликлиника возобновила прием пациентов в январе 2026 года после масштабной реконструкции. Сейчас к ней прикреплено более 30 тысяч человек.