В Калининграде врачи спасли месячного малыша с тяжелым пороком сердца

. Фото: Региональный перинатальный центр.

В Калининграде врачи провели сложную 3-часовую операцию на открытом сердце с искусственным кровообращением месячному ребенку. Об этом сообщает региональный минздрав.

Известно, что Ванечка появился на свет в Перинатальном центре. Как и предупреждали еще во время беременности медики, у ребенка был порок сердца. Операция была неизбежна, но важно было дать малышу подрасти. За мальчиком наблюдали специалисты, возили в кардиоцентр на обследования.

В итоге прошла операция: врачи устранили порок, выполнив радикальную коррекцию. Затем последовал период восстановления.

Сегодня малыш чувствует себя хорошо.