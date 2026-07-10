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НовостиОбщество10 июля 2026 15:28

В Калининграде врачи спасли месячного малыша с тяжелым пороком сердца

Операция на открытом сердце длилась 3 часа
Александр КАТЕРУША
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Фото: Региональный перинатальный центр.

В Калининграде врачи провели сложную 3-часовую операцию на открытом сердце с искусственным кровообращением месячному ребенку. Об этом сообщает региональный минздрав.

Известно, что Ванечка появился на свет в Перинатальном центре. Как и предупреждали еще во время беременности медики, у ребенка был порок сердца. Операция была неизбежна, но важно было дать малышу подрасти. За мальчиком наблюдали специалисты, возили в кардиоцентр на обследования.

В итоге прошла операция: врачи устранили порок, выполнив радикальную коррекцию. Затем последовал период восстановления.

Сегодня малыш чувствует себя хорошо.