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НовостиОбщество11 июля 2026 6:29

Калининградку осудили за дебош в аэропорту

Женщине назначили принудительные работы
Виктор Сергеев

В марте этого года 51-летняя пьяная горожанка при регистрации на рейс до Москвы сильно возмутилась, что ее чемодан не помещается в калибратор. Свое недовольство в адрес сотрудников «Храброво» она подкрепила крепкими матерными выражениями.

Прибывшие на место полицейские доставили женщину в дежурную часть. Там она попыталась убежать, а затем и вовсе ударила одного из сотрудников полиции.

Суд назначил ей наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с удержанием 10% из заработка в доход государства.