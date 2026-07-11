Калининградку осудили за дебош в аэропорту

В марте этого года 51-летняя пьяная горожанка при регистрации на рейс до Москвы сильно возмутилась, что ее чемодан не помещается в калибратор. Свое недовольство в адрес сотрудников «Храброво» она подкрепила крепкими матерными выражениями.

Прибывшие на место полицейские доставили женщину в дежурную часть. Там она попыталась убежать, а затем и вовсе ударила одного из сотрудников полиции.

Суд назначил ей наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с удержанием 10% из заработка в доход государства.