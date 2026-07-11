В Калининграде вырос спрос на детских футбольных тренеров

На фоне чемпионата мира спрос на детских футбольных тренеров в Калининградской области вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Авито Работа».

По мнению компании, вдохновившись игрой, ребята все чаще просят родителей записать их в секцию.

В среднем индивидуальная тренировка с футбольным тренером обходится в 2,5 тысячи рублей. Аренда полноценного футбольного поля стоит около 5–10 тысяч рублей в час, тогда как мини-футбольную площадку можно арендовать примерно за 2 тысячи рублей.