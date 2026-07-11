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НовостиОбщество11 июля 2026 6:54

Беспрозванных сообщил о строительстве уникального завода в регионе

Это позволит создать 35 рабочих мест
Виктор Сергеев

В индустриальном парке «Данор» построят завод, который будет производить оборудование для строительной отрасли, которое сегодня в России почти никто не делает. Об этом сообщил губернатор Алексей беспрозванных.

По его словам, подобное оборудование ранее приходилось завозить из-за рубежа.

«Теперь такое оборудование будут производить у нас, в Калининградской области. Это полное импортозамещение в важной для страны сфере», - сказал глава региона.

Завод построят в рекордные сроки, всего за 8 месяцев. Инвестиции составят более 150 млн рублей. Это позволит создать на старте 35 новых рабочих мест. В дальнейшем штат будет расти вместе с производством.