Калининградка завоевала бронзу первенства Европы по борьбе

В македонском Скопье завершилось первенство Европы U-20 по спортивной борьбе. В активе российских спортсменок – три золотые, три серебряные и три бронзовые медалей. Девушки обеспечили национальной сборной 188 очков, у занявших второе место украинок 145 баллов, замкнули призовую тройку немки – 97 очков.

Третье место на турнире завоевала калининградка Екатерина Радышева, выступавшая в весовой категории до 62 кг. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стоит отметить, что Екатерина Радышева завоёвывает бронзу европейского первенства второй год подряд.