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НовостиОбщество11 июля 2026 8:16

В Калининграде студент лишился 350 тысяч рублей при покупке билетов на комедийное шоу

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

В полицию обратился 18-летний житель Калининграда. Молодой человек заявили, что лишился крупной суммы денег, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Студент рассказал, что нашел в сети объявление о продаже билетов на популярное комедийное шоу. Он перевел на указанные банковские реквизиты 350 000 рублей. При этом, никаких билетов он не получил, а лже-продавец перестал выходить на связь. Осознав, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.