В Правдинском районе ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 106 лет

В субботу, 11 июля, день рождения встречает участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Правдинского округа Василий Алексеевич Скасырский. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Василий Алексеевич родился в Новосибирской области. Работал в колхозе, ушел служить в армию, откуда в 1941 году отправился на фронт. Великая Отечественная война началась для него с битвы за Москву. Ветеран участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, Польши, был стрелком, разведчиком, связистом. Победу встретил в Германии.

После окончания войны Василий Алексеевич вернулся в Новосибирскую область, где его ждали мать и сестры, долгие годы трудился в сфере сельского хозяйства. Более 25 лет назад переехал в Калининградскую область, в посёлок Железнодорожный.