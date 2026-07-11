В области отремонтируют 13 участков дорог к небольшим поселкам

В этом году в Калининградской области отремонтируют 13 участков дорог, соединяющих 47 небольших населенных пунктов с региональной сетью. Об этом сообщает пресс-служба правительства

Так, капитальный ремонт ведется на трех участках трасс: «Донское-Синявино-Янтарный», «Северный обход г. Калининграда – Заозерье», «Полесск-Головкино-Матросово». На остальных объектах проводятся ремонтные работы с заменой и усилением геосеткой дорожного полотна, укреплением обочин и нанесением дорожной разметки.

Раньше на три месяца завершен ремонт 16-ти километрового участка региональной трассы «Фурмановка-Ватутино-Садовое-Шатурское». Дороги были включены в нацпроект с целью улучшения инфраструктуры и транспортной доступности небольших населенных пунктов на востоке области.

Общая протяженность отремонтированных дорог составит более 80 километров.