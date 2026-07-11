Почти 400 многодетных семей в области воспользовались господдержкой для погашения ипотеки

Выплату до 450 тысяч рублей могут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Родители усыновлённых детей также имеют право на поддержку.

Мерой поддержки с начала года уже воспользовались 393 семьи. Вся сумма перечисляется со счета «ДОМ.РФ» в банк, который выдал ипотеку.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за все время 4 594 многодетные семьи Калининградской области воспользовались государственной помощью, общий размер которой превысил 2 миллиарда рублей.