Алексей Беспрозванных поздравил калининградцев с Днем рыбака

Глава региона поздравил жителей Калининградской области с Днем рыбака и посетил праздничные торжества.

- Калининградские рыбаки, рыбоводы, рыбопереработчики – это гордость региона и всей страны. Благодаря вашему труду тысячи семей могут уверенно смотреть в завтрашний день – в этом настоящая сила и значимость вашей профессии, - говорится в тексте поздравления. - Особые слова благодарности – ветеранам отрасли. Именно вы заложили фундамент, передали знания и традиции, на которых держится сегодняшнее производство. Спасибо вам за наставничество и неоценимый вклад в сохранение традиций рыбацкого труда. Желаю всем крепкого здоровья, богатых уловов, а на берегу пусть всегда будут те, кто вас ждёт и любит!

По словам Алексея Беспрозванных, сегодня в рыбном хозяйстве нашей области работают больше 5,5 тысячи человек в 300 организациях. Прямо сейчас 17 крупных и средних судов трудятся в дальних морях, а 143 судна ведут промысел в Балтийском море и его заливах.

Годовой улов составляет около 200 тысяч тонн. Ежегодно предприятия региона выпускают до 300 тысяч тонн рыбной продукции.

Каждая четвертая банка рыбных консервов в стране произведена в нашей области.