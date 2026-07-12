В Черняховске во время пожара погиб мужчина

На место оперативно прибыли пожарные и скорая помощь. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области.

Возгорание произошло в восьмом часу утра воскресенья в многоквартирном жилом доме в 3-м переулке Победы. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, в квартире на первом этаже загорелась мебель.

Прибывшие по вызову пожарные вскрыли входную дверь и обнаружили в квартире мужчину без признаков жизни. Его передали бригаде скорой медицинской помощи, но медикам оставалось только констатировать смерть.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огонь был оперативно ликвидирован.

Причину пожара устанавливают специалисты органов дознания МЧС России.