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НовостиПроисшествия12 июля 2026 11:20

В Черняховске во время пожара погиб мужчина

Причину возгорания устанавливают специалисты
Сергей Богров
На место оперативно прибыли пожарные и скорая помощь.

На место оперативно прибыли пожарные и скорая помощь.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области.

Возгорание произошло в восьмом часу утра воскресенья в многоквартирном жилом доме в 3-м переулке Победы. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, в квартире на первом этаже загорелась мебель.

Прибывшие по вызову пожарные вскрыли входную дверь и обнаружили в квартире мужчину без признаков жизни. Его передали бригаде скорой медицинской помощи, но медикам оставалось только констатировать смерть.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огонь был оперативно ликвидирован.

Причину пожара устанавливают специалисты органов дознания МЧС России.