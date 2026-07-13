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НовостиОбщество13 июля 2026 7:09

Туман у побережья продержится до 10 утра, днем в Калининграде потеплеет до +24°С

Синоптики рассказали о погоде на понедельник, 13 июля
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области в понедельник, 13 июля, ожидается переменная облачность, днем +22...+24°С. С утра за окном туман, который дольше всего сохранится у побережья, до 10 часов. В морских муниципалитетах сегодня до +18...+21°С.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», на востоке и севере региона сегодня до +25...+27°С, во второй половине дня вероятны локальные грозы, местами град и шквалистое усиление ветра, в Калининграде и на остальной части региона – без осадков.