Калининградский «Локомотив» выиграл Кубок России по пляжному волейболу

Орел принял финальный этап Кубка России по пляжному волейболу. Победу одержали игроки калининградского «Локомотива» Мария Егорова и Мария Лазуренко – уже в четвертый раз, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Девушки показывали прекрасную игру на протяжении всего сезона и без проблем прошли финальный этап турнира, уверенно обыграв динамовский столичный коллектив.

Главный тренер команды «Локомотив» Дмитрий Федотов слова благодарности сказал не только девчонкам-спортсменкам, но и губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных, который очень любит волейбол.

Девушки же тоже рады и надеются, что в ближайшее время смогут принимать участие в международных соревнованиях.