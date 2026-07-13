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НовостиПроисшествия13 июля 2026 7:29

На Окружной дороге сбили лося

Животное получило травмы, несовместимые с жизнью
Александр КАТЕРУША

В Калининграде на Окружной, неподалеку от улицы Емельянова, сбили лося. ДТП произошло поздним вечером 12 июля, сообщает телеграм-канал «Биосфера Балтики».

«К сожалению, травмы несовместимы с жизнью», - прокомментировали специалисты. У несчастного оказались сломаны две лапы, а это всегда один выход – эвтаназия.

«Будьте внимательнее на неосвещенной части Окружной. Внимательность за рулем спасет жизнь не только животному, но и вам», - говорится в сообщении.

В ДТП разбились два автомобиля. О пострадавших людях не сообщается.