Средней калининградской семье на квартиру придется копить 5,5 лет – исследование

Калининградская область оказалась в хвосте рейтинга регионов по доступности жилья – на 61 месте из 85, свидетельствует исследование РИА Новости.

Индикатором стало минимальное количество лет, за которые среднестатистическая семья с одним ребенком в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах на май 2026 года, ежемесячно откладывая для этого столько, сколько получается. В Калининградской области копить на квартиру стоимостью 7,2 млн рублей нужно минимум 5.5 лет. В прошлом году этот срок был 4.8 лет.

Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ (копить всего 2.1 года) лидируют в рейтинге регионов России, замыкают список Крым и Севастополь (копить 13,5 лет).